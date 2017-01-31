وزير الثقافه استقبل المطران بوجودة

استقبل وزير الثقافة الدكتور غطاس الخوري اليوم في مكتبه في الوزارة، رئيس اساقفة ابرشية طرابلس المارونية المطران جورج بوجودة مترئسا وفدا، وكان عرض لوضع المواقع الاثرية في منطقة الشمال لا سيما ما يحتاج منها الى ترميم مثل كنيسة مار يوحنا وغيرها من المواقع في عكار، حيث وعد وزير الثقافة الوفد القيام بزيارة خاصة الى منطقة الشمال وتفقد كل المواقع الاثرية.

وفي وقت لاحق، التقى الخوري وفدا من المؤسسة اللبنانية للمكتبة الوطنية برئاسة رندة الداعوق وعضوية ليلى زيادة، عفيفة ارسانيوس وندى محمصاني، وتناول اللقاء آلية عمل المؤسسة ومشاريعها منذ تأسيسها لدعم مشروع النهوض بالمكتبة الوطنية. ووضعت المؤسسة كل امكاناتها بتصرف وزير الثقافة من اجل السير قدما في تسهيل اعادة افتتاح المكتبة.

كما استقبل الدكتورين زاهي وفادي حلو والمديرة العامة لوكالة “نيوز” روزان شاعر، واطلع منهم على التحضيرات الجارية لاحتفالية “الموريكس دور” في أيار المقبل.