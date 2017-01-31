أ ف ب: مفاوضات جنيف حول سوريا أجلت إلى 20 فبراير/شباط

31 يناير, 2017 - 5:53 مساءً
31 يناير, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل