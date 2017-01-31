توقيف خمسيني لاغتصابه قاصر عمرها 11 عاماً

أفادت قوى الامن الداخلي ان فصيلة رأس بعلبك في وحدة الدرك الإقليمي تمكنت بتاريخ 30/01/2017 من توقيف المدعو: و. م. ( مواليد عام 1970، لبناني) وذلك بعد ان أقدم وببرودة أعصاب ومن دون رحمة، على التحرش بإبنتهم القاصر واغتصابها لأكثر من مرة في أسوأ حادثٍ ينمّ عن قساوة وانحراف فاعله.

ولفتت قوى الامن الى ان والدة الطفلة و.ق. (مواليد 1983/ سورية) كانت قد لاحظت تغيرات في سلوك ابنتها فسألتها عن سبب ذلك، حينها أفشت لوالدتها بما حصل معها، مشيرةً الى انه “بالتحقيق مع الموقوف اعترف بما نسب إليه”.

وأضافت: “تم تسليم الجانيالى مكتب حماية الآداب في وحدة الشرطة القضائية، بغية التوسع بالتحقيق معه بناءً على إشارة القضاء المختص وإنزال العقوبة المناسبة بحقه”.

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