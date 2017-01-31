سليمان وميقاتي وممثلا باسيل عزوا بـ الشيخ عاصي

تواصل اليوم تقبل التعازي بوفاة رئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ اسد عاصي، في قاعة العباس في منطقة جبل محسن في طرابلس.

ومن المعزين في اليوم الثاني الرئيس ميشال سليمان، ممثل الرئيس نجيب ميقاتي الدكتور عبد الإله ميقاتي، السفير البابوي غبريال كاتشيا، ممثل البطريرك يوحنا اليازجي المطران جورج خضر، الوزير السابق فيصل كرامي، النواب السابقون: قيصر معوض، جهاد الصمد ووجيه البعريني، مفتي طرابلس والشمال الدكتور مالك الشعار، متروبوليت طرابلس والكورة وتوابعهما للروم الملكيين الكاثوليك المطران افرام كرياكوس، نائب رئيس المجلس الإسلامي الشرعي الوزير السابق عمر مسقاوي ورئيس فرع مخابرات الجيش في الشمال العميد كرم مراد.

ومن المعزين اليوم، ممثل رئيس “التيار الوطني الحر” وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل إحسان اليافي مترئسا وفدا من التيار ضم عضوي مجلس قضاء طرابلس المهندس عفيف نسيم وسامر الرز ونائب منسق قضاء طرابلس المهندس ربيع الفلو ومنسق مدينة طرابلس داني سابا.

وأشار اليافي الى انه نقل الى المجلس الاسلامي العلوي واهل الفقيد “التعازي الحارة” من باسيل، ورأى ان “غياب الشيخ عاصي شكل فراغا في القيادات الروحية في الشمال لانه لعب دورا اساسيا في اخماد نار الفتنة”، مشيرا الى انه “قضى عمره في خدمة بيئته ووطنه، وعمل على تعزيز السلم الاهلي والعيش المشترك. وكان عنوانا للاعتدال والانفتاح والداعي الى المحبة والتسامح والغفران بين اهل البيت الواحد”.

كما قدم النائب فادي كرم التعازي باسم رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع، مترئسا وفدا ضم مستشار العلاقات الخارجية لرئيس الحزب إيلي خوري، مستشار جعجع وهبة قاطيشا، النقيبين جوزيف اسحاق وماريوس بعيني، مسؤول مصلحة طلاب “القوات” في لبنان جاد دميان، مسؤول الحزب في زغرتا فهد جرجس، مسؤول الحزب في طرابلس فادي محفوض وامين سر المكتب كميل عمار ويعقوب شاهين.

وقال كرم:”لقد عمل الشيخ عاصي دوما على وحدة اللبنانيين ودرء الفتنة ورص الصفوف. وأمر طبيعي ان نكون هنا ليس فقط لتقديم التعازي بل لنتلقى التعازي بخسارة رجل مرشد وكبير، وهذه الخسارة تصيبنا جميعا، وتعازينا الحارة للبنانيين عامة والطائفة العلوية واهل الفقيد خاصة”.

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