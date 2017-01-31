سلاح الجو في الجيش العربي السوري يستهدف إرهابيي “داعش” على اتجاه البيارات شرق المحطة الرابعة بريف حمص ويقضي على 17 إرهابياً ويدمر 6 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات

31 يناير, 2017 - 7:11 مساءً
31 يناير, 2017
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