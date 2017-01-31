بالصور: أحلام تتنازل عن لقب ‘الملكة’ لهذه الفنانة الشهيرة!

أنهت الفنانة الإماراتية أحلام جميع بروفاتها وتجهيزاتها الغنائية مع فرقتها الموسيقية من أجل حفلها في دار الأوبرا في دبي يوم الثاني من فبراير.

واختارت أحلام التعاون مع المصمم اللبناني العالمي زهير مراد، الذي بدوره إختار لها فستانين؛ الأول من مجموعته الجديدة التي عرضها ضمن فعاليات أسبوع الموضة في باريس لربيع وصيف 2017، وهي مستوحاة من أجواء حقبة الثمانينيات، أما الفستان الثاني فهو من مجموعة مراد الكلاسيكية.

من جهة أخرى، أطلقت النجمة المصرية شريهان سلسلة من التغريدات على تويتر، بعد أن وجهت أحلام تحيّة لها في حلقة السبت الفائت من Arab Idol، ووصفت أحلام بقولها: “وما أجملها رسالة حب من حَبيبَتي حَبيبَتي حَبيبَتي #أحلام”.

وأضافت قائلة: “أنتم يا حَبيبَتي جميعكم نجُوم ومُبدعي مصر والوطن العربي من تضيؤوا بفنكم الأصيل وإبداعكم العظيم سماء الفن والإبداع العربي”، وختمت: “أنتم من تُنيروا قلوب الْعَالَم والوطن العَربي وإنتم أيضاً من تُضيؤوا وتُشرفوا قلب شريهان. قلبي يشكرك يا حَبيبَتي”.

بدورها، ردّت أحلام على شريهان بتغريدةٍ مميّزة، وكان اللافت فيها أنّها وصفتها بالملكة، حيث قالت: “اقل ما تستحقين لأنك تستحقين اكثر و لأنك اعطتينا الكثير والكثير وكلنا بانتظارك يا #ملكه #شريهان #مصر”، وهذه من المرّات النادرة التي تصف فيها أحلام زميلةً لها بالـ”ملكة” وهو اللقب المعروف أنّه لها.

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