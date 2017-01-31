صفقة أمريكية سعودية !!!

استغرب الكثير من المحللين عدم وجود السعودية ضمن الدول الممنوعة من دخول مواطنيها الى أميركا رغم اعلان الرئيس الامريكي دونالد ترامب خلال حملته الرئاسية الاقتصاص من السعودية، وتأييده لقانون “جاستا” الذي يعطي الحق للمتضررين من أحداث 11 ايلول/ سبتمبر برفع دعوى على السعودية المتهم الابرز بهذه العملية الارهابية التي ذهب ضحيتها الآلاف.

وبعد قرار المنع أجرى ترامب اتصالا هاتفيا مع الملك سلمان لاطلاعه على القرارات الاخيرة، فيما كان الاتصال تهديدياً،

حيث نقل عن سفير السعودية في الولايات المتحدة، عبد الله بن فيصل بن تركي، أن ترامب وجه تهديدا للسعودية بطريقة غير مباشرة، مطالبا اياها بدفع “الخاوة” والا ستضاف الى قرار المنع.

وبحسب المصدر قال السفير السعودي :”ان الايام ستكشف تفاصيل الصفقة الاخيرة”.

هذا وقد منعت 7 دول من دخول مواطنيها الى أميركا وهي الجمهورية الاسلامية، سورية، العراق، ليبيا، الصومال، السودان و اليمن.