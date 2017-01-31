الملك البلجيكي: ثمة أزمة ثقة تجتاح دول الغرب

انتقد الملك البلجيكي فيليبي ما وصفه بوجود أزمة ثقة اجتاحت دول الغرب، مشيراً إلى قرار بريطانيا الخروج من الإتحاد الأوروبي وانتخاب الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب.

وقال الملك فيليبي في كلمته بمناسبة العام الجديد بالقصر الملك في بروكسل “ان 2016 سيذكر على انه العام الذي شهد قرار اثنين من أصدقائنا هما الولايات المتحدة وبريطانيا التركيز على نفسيهما”.

وأوضح ان قرار بريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي وانتخاب ترامب “يمثلان رغبة البلدين في تغيير مسار التاريخ بما يتعارض مع قيمهما الخاصة بالانفتاح والسماحة التي نتشارك فيها جميعا ونلتزم بها”.

ولفت الى ان هذين الحدثين الهامين يمثلان ازمة ثقة تجتاح دول الغرب “لا يمكن استعادتها بتغيير عقارب الساعة والعودة الى الوراء او من خلال بناء الحواجز”.

واكد ان “النجاح الحقيقي يكمن في ذكر الحقيقة بوضوح ومواجهة التحديات التي تعترض دولنا وعالمنا”.