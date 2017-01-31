العبادي يعتبر قرار ترامب يشكل عقابا لمن “يقاتلون الارهاب”

اعتبر رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الثلاثاء ان قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب الذي يحظر على العراقيين دخول الولايات المتحدة يشكل عقابا لمن “يقاتلون الارهاب”.

وقال العبادي في اول رد فعل له على القرار متوجها بالكلام الى ترامب “أنت تأتي على الضحية لتحاسبه، على الناس الذين يضحون والذين يقاتلون الارهاب لتعاقبهم”.

ووقع ترامب الجمعة مرسوما يحظر لتسعين يوما دخول مواطني سبع دول مسلمة الاراضي الاميركية بهدف التصدي لـ”ارهابيين” محتملين.

وندد البرلمان والخارجية العراقية بهذا القرار وطالبا واشنطن باعادة النظر فيه.

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