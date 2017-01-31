صور| قبضة يدك تكشف عن صحتك وشخصيتك العاطفية!

هل تعلم أنه يمكن الكشف عن شخصيتك عن طريق قبضة يدك؟، ليس ذلك فحسب بل فطريقة قبضة اليد تكشف الكثير عن صحتك أيضاً، إليكم الطريقة…

1- الإبهام من الأعلى: في حال كنت من الذين يفعلون نفس القبضة، فأنت شخصية حساسة جداً ومحببة لدى الجميع وتملك قلباً كبيراً، لديك خيال واسع وكثير من الفضول وتبحث دائماً عن تجارب جديدة، وربما تعانين من الأرق ومن آلام في الركبة وإرتفاع ضغط الدم.

2 – الإبهام مطوية: أما بالنسبة للذين يقومون بقبضة الملاكم، فعادة ما تكون أخلاقهم جيدة ويكونون أذكياء ومن المعروف عنهم أيضاً الكرامة وعزة النفس واحترام الذات، يخافون من الفشل أو الخسارة لذلك نجدهم لا يتخذون قرارات جريئة، وغالباً ما تكون مشاكلهم الصحية التشنج العضلي أو ضعف الجهاز المناعي والدورة الدموية.

3 – الإبهام داخل: أما إذا كانت قبضتك على شكل الإبهام الداخل فأنت شخصية عاطفية لديك قلب لين وجذاب جداً، تغفر لمن يؤلمك لكنك لا تنسى الخطأ بسرعة، مشاكل الصحية عادة ما تكون حساسية الجلد أو اضطرابات في الجهاز الهضمي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

