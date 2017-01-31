الجيش السوري يتقدم باتجاه تدمر على عدة محاور

سيطر الجيش السوري والقوات المرادفة له على ما تبقى من سلسلة جبال التياس بالكامل، شمال شرق محطة الرابعة بعد اشتباكات عنيفة مع تنظيم “داعش”.

وأشار مصدر ميداني عسكري لمراسل “سبوتنيك ” إلى تمكن الجيش السوري من التقدم بعدة محاور شمال شرق مطار التيفور إثر اشتباكات عنيفة بين الجيش وتنظيم “داعش” وسط ضربات مدفعية وصاروخية مكثفة وبتعاون مع الطيران السوري — الروسي

وأضاف المصدر أن الجيش السوري وسع نطاق سيطرته في محيط التيفور جنوب شرق المحطة الرابعة، يأتي ذلك في وقت تقدم فيه الجيش السوري باتجاه بئر أبو طوالة وبيوت جربوع العزو جنوب شرق المحطة الرابعة بـ10 كم، إضافة لسيطرته على الكتيبة المهجورة الثالثة شمال تلول التياس في منطقة تدمر وتابعت عملياتها العسكرية باتجاه مفرق جحار.

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