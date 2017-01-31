هندي يضحي بنفسه قرباناً للآلهة

قام مواطن هندي بقتل نفسه “قربانا لآلهة” في أحد المعابد الوثنية شرق البلاد.

ووفقا لصحيفة “هيندوستان تايمز” فقد “وقع الحادث صباح الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني 2017، في ولاية (جهار خاند) شرقي البلاد، حيث قام أحد المواطنين بقتل نفسه ليقدمها قربانا للإلاهة Chinnamasta التي تعتبر واحدة من الآلهة الـ 10 الكبرى عند الوثنيين الذين يقطنون تلك المناطق من الهند”.

وأوضحت الصحيفة أن “Chinnamasta تعتبر آلهة الموت والدمار أو الحياة والخلق عند الوثنيين الذين يعبدونها، وتظهر في الصور على هيئة شخص مقطوع الرأس يحمل رأسه بيده اليسرى وسيفا بيده اليمنى”.

وأكدت بعض وسائل الإعلام الهندية أن معبد Chinnamasta الذي جرت فيه الحادثة يقع على بعد 70 كيلومترا من مدينة “رانتشي” عاصمة ” جهار خاند”، ويعد هذا المعبد وجهة للعديد من الوثنيين الذين يقطنون في ولاية “بيهار” والبنغال الغربية.

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