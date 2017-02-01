عناوين الصحف المحلية ليوم الأربعاء 01-02-2017:

العناوين

“النهار”:

المجهول الانتخابي: سقط المختلط ولا بديل

900 موظف في الخارجية ضد قرارات ترامب ومقاطعة ديموقراطية

محادثات السلام السورية في 20 شباط و”سوريا الديموقراطية” تسلّمت مدرعات أميركية

مجلس الأمن يحقّق في التجارب الإيرانية وطهران تحذّر من إثارة “توترات جديدة”

“الأخبار”:

الجيش السوري إلى الباب

تشنج سياسي وخشية من الفراغ وتثبيت رفض الجميع لـ «المختلط»

قانون الانتخاب: عودة إلى «التأهيلي»

إقفال الـ «كوستابرافا» نهائياً… بعد أربعة اشهر

“البناء”:

مجلس الأمن يُقرّ تفويض روسيا بالحلّ السياسي في سورية… ويشطب «جنيف 1»

دي ميستورا: الحوار وفق توقيت لافروف… وسأشكّل وفداً موحداً للمعارضة

جنبلاط يُسقط مشروع باسيل… و«القومي» مع عون للنسبية ومع بري للمادة 22

“الجمهورية”:

“الرباعية” من صيغة إلى صيغة

الروس في حلب ومدرعات أميركية للنعارضة

ماذا كشف انتحاري “الكوستا” لـأبو غيدا؟

ترامب يتشدد في مواقفه ضد تنمي التيار المعارض لقراراته

“اللواء”:

إتهام جنبلاطي للعهد بالإنقلاب على الطائف.. والمشنوق ملزم إجراء الإنتخابات

عون يدافع عن النسبية المطلقة ويقبل بطرح برّي بالتأهيل كحل وسط: لن أوقع مرسوم دعوة الناخبين إذا كان الخيار بين الفراغ والستين

«خبط عشواء» في إدارة ترامب.. والإنقسام الأميركي يتفاقم

انحسار “بيرلا” واستمرار موجة الصقيع

“الديار”:

المهل تضيق والفراغ يتقدم والقوات تهدد بالشارع اذا….

بري وجنبلاط لن يعطيا الثنائي المسيحي الثلث المعطل نيابياً

“المستقبل”:

عون: قانون الانتخاب العادل مطلب 87% من اللبنانيين والتشكيلات وفق الكفاءة

«اللقاء الديموقراطي» يزور الحريري وميقاتي

روسيا تحشد عسكرياً في جزر القطب الشمالي

ترامب يتشدد في مواجهة المعارضة الداخلية

الاسرار

“النهار” – أسرار:

الطعن في المختلط …

أعدّت دراسات حول عدم دستوريّة القانون المختلط وهي ستعتبر مادة للطعن في القانون إذا أقرّ.

رئاسة مجلس الشيوخ …

سئل أحد المراجع “هل ان رئاسة مجلس الشيوخ محسومة للطائفة الدرزية أم يمكن أن تكون مداورة؟”، فأجاب: “كل ما يرضي كل الأفرقاء يكون ممكناً”.

تعويض مع العلويين …

لوحظ أن “تيار المستقبل” عوّض عن غياب ممثّل رئيس الحكومة في تشييع رئيس المجلس العلوي، فوجّه التعازي بالبيان والحضور.

إقتناع أم إحراج؟ …

تساءل نائب عن عودة الكلام على مشروع حكومة الرئيس ميقاتي الانتخابي هل يطرح من اقتناع أو في سبيل إحراج “تيار المستقبل”؟

“البناء” – خفايا:

استغرب وزير سابق بارز ما يُحكى عن «ضرورة» أن يراعي قانون الانتخاب خصوصية طائفة هنا أو مذهب هناك؟ وسأل: هل بهذه الطريقة نعدّ لأجيالنا الطالعة مستقبلاً مشرقاً وواعداً؟ أم أننا بتأبيد القوانين الطائفية نزرع بذوراً لفتنة جديدة تعيشها الأجيال الآتية، بدلاً من أن نخطو على الأقلّ خطوة واحدة إلى الأمام ونخرج من منطق الأكثريات والأقليات إلى النسبية والدائرة الوطنية الواحدة التي تتسع للجميع وتحصّن البلد وتجعله أكثر منعة وقدرة على قطع دابر الفتن والمؤامرات، أياً يكن مصدرها…

“الجمهورية” – أسرار:

يتجه أحد الأحزاب الى حسم هوية مرشحيه في كل لبنان في الأيام المقبلة على رغم إحتمال تأجيل الإنتخابات.

كشف مرجع كبير أن توقيف أحد الإرهابيّين أدى الى كشف ثلاثة إرهابيين آخرين.

إعتبر مسؤول حزبي أن تصريح رئيس دولة عظمى عن مسيحيّي الشرق الداعم لهم قد يرتدّ سلباً عليهم بسبب مواقف هذا الرئيس المتطرفة.

“المستقبل” – يقال:

إنّ سفراء غربيّين علّقوا على إرجاء مفاوضات السلام السورية الى 20 الجاري، بالقول: إنها مرحلة استنزاف ميداني بانتظار نضوج تصورات سياسية للحلّ.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

