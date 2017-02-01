وتمكن الجيش السوري من الاقتراب من مدينة الباب حتى يصبح على مسافة 8.5 كيلومتر منها.

ويشار إلى أن الجيش السوري يعتزم أولاً تطويق معقل “داعش” من الجنوب، ثم يبدأ تقتحمه.

وقد حاول الجيش التركي وحلفاؤه أن يدخلوا هذه المدينة ولكن محاولتهم باءت بالفشل.

ويُتوقع أن يصبح معقل “داعش” في شمال سوريا بين فكي كماشة قريبا.

ويقول الباحث كونستانتين ترويفتسيف من معهد الدراسات الشرقية التابع لأكاديمية العلوم الروسية إن مدينة الباب يحاصرها حاليا الجيش السوري من جهة الجنوب وجنوب الغرب، والجيش التركي وحلفاؤه من الشمال وشمال الغرب والفصائل الكردية من الشرق.

ويرى الباحث أن الجيش العربي السوري يملك فرصا حقيقية في تحرير مدينة الباب من سيطرة تنظيم “داعش”.