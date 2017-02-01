منسق الشؤون الإنسانية في اليمن يدعو أطراف النزاع لاحترام التزاماتها

دعا جيمي ماكغولدريك، منسق الشؤون الإنسانية في اليمن، الأربعاء 1 فبراير/شباط، كافة أطراف النزاع في اليمن إلى “احترام التزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني”.

وحث ماكغولدريك، في بيان، جميع الأطراف على: “ضمان وصول سريع وآمن ودون عوائق للمنظمات الإنسانية إلى المحتاجين في مدنية المخا والمناطق المتضررة المجاورة”.

وأعرب عن بالغ قلقه إزاء أمن وسلامة المدنيين في مديريتي ذوباب والمخا في محافظة تعز، مشيرا إلى معلومات ميدانية تفيد بأن العمليات العسكرية، في هذه المنطقة الساحلية، أجبرت غالبية سكان ذواب على مغادرة بيوتهم، بينما يجد ما يقدر بـ 20 إلى 30 ألفا من أهالي المخا أنفسهم عالقين داخلها، وفي حاجة إلى حماية وإغاثة فورية.

وفي السياق، شدد منسق الشؤون الإنسانية في اليمن على أن أطراف النزاع ملزمة، في ظل القانون الدولي الإنساني، بحماية المدنيين وتسهيل مرورهم الآمن واجتناب تدمير البنى التحتية، بما يشمل المدارس والمستشفيات ومحطات المياه الضرورية للحفاظ على الأرواح.

وجدد ماكغولدريك دعوته كافة الأطراف إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا :”وحده السلام الدائم كفيل بإنهاء المعاناة في اليمن”.

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