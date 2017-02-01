الزنكي تنقسم: تحرير الشام أم فيلق الشام؟

انضم 700 مقاتل من ميليشيا “نور الدين الزنكي” في الشّمال السوري، إلى ميليشيا “فيلق الشام” بينهم مشاركون في عملية “درع الفرات” يتخذون من “الراعي” قرب مدينة “جرابلس” مقراً لهم.

وأكدت مصادر ميدانية انضمام العناصر في الشّمال إلى “فليق الشّام”؛ عازية ذلك إلى “مضايقات بعض الفصائل بالمنطقة”.

يأتي ذلك بعد أيام من انضمام “حركة نور الدين الزنكي” إلى التشكيل الجديد “هيئة تحرير الشام” المعلن عن تشكيلها يوم السبت الماضي، إلى جانب جبهة “فتح الشام” وجبهة “أنصار الدين” وغيرها، وسط تخوف كبير بين أوساط المسلحين من تصنيفها على لوائح الارهاب نظرا لوجود جبهة النصرة بها.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

