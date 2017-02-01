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الجيش السوري يسيطر على قرية “أم الرمان”شرق مدينة الضمير في ريف دمشق الشمالي
1 فبراير, 2017
- 11:02 صباحًا
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1 فبراير, 2017
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