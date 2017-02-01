كركي: 57 مليار للمستشفيات المتعاقدة مع الضمان

اعلن الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي في بيان، أنه “باشر بإعطاء المستشفيات المتعاقدة معه سلفات مالية على حساب معاملات الإستشفاء المنفذة.

وفي هذا الإطار، أصدر المدير العام للصندوق الدكتور محمد كركي القرار رقم 75 تاريخ 28/1/2017 قضى بموجبه إعطاء المستشفيات المستوفية الشروط المنصوص عنها في المذكرة الإعلامية رقم 499 تاريخ 12/11/ 2013، سلفة مالية عن شهر كانون الثاني 2017 على حساب المعاملات الاستشفائية المتوجبة لكل منها بقيمة /000،721، 948، 57/ ل.ل. موزعة بين المستشفيات والأطباء بحيث ينال كل منها: /000،354، 908، 46/ ل.ل.(المستشفيات) و/000،367، 040، 11/ ل.ل.(أطباء)”.

وأضاف البيان: “قد حدد القرار آلية الدفع بحيث ستحول الأموال إلى الحسابات المصرفية لكل مستشفى وإلى اللجان الطبية فيها، على أن تسدد السلفات المعطاة عن طريق إقتطاعها من قيمة المعاملات التي تتوافر نظاميا شروط دفعها لكل مستشفى، في مهلة أقصاها نهاية شهر كانون الأول 2017″، لافتا الى ان الدكتور كركي أكد “ضرورة إستقبال جميع المضمونين وتقديم الخدمات الطبية والإستشفائية اللازمة لهم والإلتزام بالتعرفات المحددة من قبل الصندوق دون أية زيادة عليها، وطالب المستشفيات المتعاقدة بالإلتزام بالتعهد الخطي بهذا الخصوص وببنود العقد الموقع معها”.

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