وزير الدفاع الإيراني: لن نسمح لأي جهة بالتدخل في شؤوننا

أكد وزير الدفاع الايراني، حسين دهقان، إجراء إيران اختبارا صاروخيا مؤخرا، قائلا: “إن هذا الاختبار كان مدرجا ضمن برامج البلاد ولن نسمح بتدخل أية جهة أجنبية في شؤوننا الدفاعية”.

وقال وزير الدفاع قوله، في تصريح صحفي، الأربعاء 1 فبراير/شباط،، قوله: “إن ما تم طرحه حول الاختبار الصاروخي لا يتناقض مع الاتفاق النووي أبدا كما لا يخالف القرار 2231”.

وأضاف: “إن هذا الأمر يأتي في سياق برامجنا وقد أعلنا دوما بأننا نعد برامجنا في مجال انتاج المعدات الدفاعية من أجل الدفاع عن أهدافنا ومصالحنا الوطنية حسبما هو مخطط له ولا يمكن لأي إرادة أن تؤثر على برامجنا وقرارنا”.

وقد عقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا طارئا، الثلاثاء 31 يناير/كانون الثاني، بطلب من الولايات المتحدة لبحث اختبار إيران صاروخا بالستيا.

وأكدت واشنطن على لسان سفيرتها في الأمم المتحدة، نيكي هايلي، أن اختبار إيران لصاروخ بالستي “مرفوض تماما”؟

وقالت هايلي للصحافيين، إثر الجلسة المغلقة لمجلس الأمن: “لقد أكدنا أن إيران اختبرت صاروخا متوسط المدى يوم الأحد الماضي”، مشددة على أن “هذا الأمر مرفوض تماما”.

كما ناشد الاتحاد الأوروبي طهران الامتناع عن القيام بأية نشاطات “تعمق الريبة”، مثل إجراء التجارب الصاروخية.

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