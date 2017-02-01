ضياع وانقسام و”لعب بالأعصاب” في “اللجنة الرباعية”

لا تظهر في الأفق أي نواة إتفاق بين الأقطاب الأربعة الذين يجتمعون على بركة قانون الإنتخاب الضائع في زوايب الصيغ الملخبطة المفصلة على قياس الزعامات السياسية. كلٌ يريد صيغةً لنفسه، يحصرها بمصالحه، يحاول تمريرها بالإتفاق مع مصالح غيره، دون إعارة أي إهتمام للمصلحة العامة.

هو العقم بحد ذاته يختزل في إجتماعات “اللجنة الرباعية” التي ولغاية الساعة لم تتوصل إلى أي قواسم مشتركة حول القانون. ومع تعويم التفاؤل الذي وصل حد الإيحاء بقرب الإتفاق على القانون المختلط، لا يبدو أن الأمر هو أكثر من “إختيار إعلامي” يراد من خلاله جس نبض الشارع تجاه القانون “البدعة” المجمع على مقاسات الأقطاب.

حزب الله جاهر داخل اللجنة برفض الصيغة المقترحة التي هي عبارة عن دمج بين صيغة الرئيس نبيه بري وتلك المقدمة من أحزاب القوات اللبنانية، تيار المستقبل والحزب التقدمي الإشتراكي، لكن هذه وعلى الرغم من الإتفاق السابق عليها بين الأحزاب الثلاثة، سقطت من بركة الحزب التقدمي الذي بات يصول ويجول رافضاً النسبية، بينما جارى الرئيس نبيه بري في اللجنة حليفه حزب الله بالرفض وبالتالي وضع “فيتو شيعي” عليها على رغم من خيار الدمج الذي قدمه، أي في الخلاصة إخرجت الصيغة من إمكانية التوافق عليها أو مرورها إلى الهيئة العامة لمجلس النواب.

الجوجلة تلك تظهر أن لا أسس ثابتة راسخة داخل “الرباعية” ولا وضوح لدى المجموعة السياسية في ما خص المستقبل الإنتخابي الذي يصاغ بإتفاق أقطاب وتقاسم حصص ليتم ترسيخه كـ”أمر واقع” للعقود الأربعة القادمة وربما أكثر، إسلوب يفتح الباب أمام أوساط سياسية معنية لتفنيذ رأي كل حزب على حدى من الممثلين داخل اللجنة من أجل فهم طبيعة ما يجري.

حركة أمل عبر ممثلها الوزير علي حسن خليل، ترفض المختلط بسبب ضئالة مروره نحو الإتفاق والإشتباك الناشئ حوله الذي يحفف إن لم نقل ينهي حظوظه، وهي وفي سياق الهواجس المقدمة من النائب وليد جنبلاط، باتت تجاهر بالعودة إلى روح إتفاق الطائف، أي قانون إنتخابي من خارج القيد الطائفي على أساس المحافظة ينهي المشكلة.

حزب الله يرى في القانون المقترح (المختلط) “سُم” يراد تجريعه للقوى السياسية، وفي ظل عدم الإتفاق والتداخل الحاصل، طالب بالعودة إلى إقتراح قانون الـ13 دائرة المتوسطة مع النسبية المقدم من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، الذي يصفه الحزب بـ”المتوازن” الذي يرعى تمثيل الجميع وعادل وإقتراح نوعي مقدم من خبراء، وطالما أن هناك قانون “جيد” لماذا الذهاب لبحث قانون آخر وتضييع الوقت؟

تيّار المستقبل الذي لا يرى أمامه سوى النظام الأكثري، دون أدنى شك يفضل قانون 1960 على تعديل 2008 كونه يرى فيه ممراً للإستمرار في تأمين ديمومة الإستقرار النيابي داخل الطائفة السنية، وهذا القانون يقطع الطريق أمام السنة المعارضين لتوجهات الحريري من دخول المجلس في كتلة وازنة تؤثر على حضوره وحكمه، وبالتالي هو يفضل القانون المقترح “المختلط” على غيره، كون قسم دوائر الشمال في الأماكن التي يلتمس فيها “المستقبل” هبوطاً على النظام النسبي ما قد يخفف من خسارته.

التيار الوطني الحر ومن خلفه القوات اللبنانية ترى بالمختلط “أفضل الحلول” كونه يحفظ التمثيل المسيحي وصحته ويعطي الكتلة المسيحية الإنتخابية حق حصري في إختيار نوابها وبالتالي إخراجها من الذوبان في الكتل الناخبة الغير مسيحية، وهو مقترح كان العماد ميشال عون أول من سعى إليه، وبالتالي يعتير “المختلط” إنجاز لها، لا بل أنه يجاري المسيحيين في مناطقهم فيعطيهم الحق في الإقتراع نسبياً في المناطق المتداخلة والأكثري في المناطق ذات اللون الواحد.

الحزب التقدمي الإشتراكي مبرّرة معارضته وإنقلابه على القانون الذي كان من مقدمي إقتراحاته. أسباب إنقلاب الاشتراكي مرده إلى التغيير الذي طرأ على تقسيمات الدوائر والتقسيم النسبي والأكثري فيها الذي أخرج الكتلتين المسيحية والسنية الناخبة من كنف سيطرة الصوت الدرزي الذي إستخدمه النائب جنبلاط في تأمين ثقل إنتخابي ترجمه لاحقاً بكتلة من 11 نائباً وما فوق.. الرفض إذاً للنسبية أو لأي قانون خاصة المختلط، ينطلق من عدم الرضى بـ”قصقصة جوانح” الكتلة الدرزية لمصلحة الكتل الاخرى.

المصدر-خاص الحدث نيوز

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