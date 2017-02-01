الجيش السوري يوسع نطاق سيطرته في أكثر من موقع

كما أفاد مصدر عسكري آخر في ريف حمص عن مقتل وإصابة عدد من تنظيم داعش في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي وتدمير 6 عربات بيك أب مزودة برشاشات ثقيلة.

واستهدف الطيران الحربي مواقع مسلحي جبهة النصرة و الفصائل المتشددة بمدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي بعدة ضربات جوية .

وفي ريف دمشق سيطر الجيش السوري على قرية “أم الرمان”شرق مدينة الضمير في ريف دمشق الشمالي بعد التقدم من معمل اسمنت البادية جنوب شرق قرية “ام الرمان” وفرار مسلحي داعش منها .

وفي سياق متصل قال مصدر ميداني أن وحدة من الجيش السوري قضت على عدد من تنظيم داعش ودمرت لهم دبابة وعربة مزودة برشاش شرق مطار السين بريف دمشق الشرقي.