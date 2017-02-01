وزارة الدفاع الروسية تدشن النسخة العربية لموقعها على الانترنت

وذكرت الوزارة في بيان لها أن الزوار الناطقين باللغة العربية سيستطيعون الإطلاع على المعلومات حول الوضع في سوريا بقسم خاص على الموقع، حيث ستنشر يوميا بيانات المركز الروسي للهدنة في سوريا، والنشرات عن الوضع الإنساني في مدينة حلب وغيرها.كما سيقدم موقع وزارة الدفاع للمستخدمين شريط الأخبار باللغة العربية، ستنشر عليها معلومات عن أهم الأحداث الخاصة بالقوات المسلحة الروسية.

وستكون النسخة العربية النسخة الرابعة باللغات الأجنبية لوزارة الدفاع، التي كانت دشنت الصفحات باللغات الانجليزية والفرنسية والإسبانية. وفي الوقت الحالي تعمل الوزارة على تدشين النسخة الصينية للموقع في عام 2017.