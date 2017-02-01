1000 وثيقة لويكيليكس متعلقة بمارين لوبان

أفاد موقع “ويكيليكس”، اليوم الأربعاء، بأنه يملك أكثر من 1.1 ألف وثيقة متعلقة بمرشحة الرئاسة الفرنسية وزعيمة حزب “الجبهة القومية” مارين لوبان.

وجاء على الصفحة الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” عن “ويكيليكس”:

في أرشيفنا توجد 1138 وثيقة عن المرشحة الفرنسية مارين لوبان.

وأكد ويكليكس، امتلاكه 3.6 ألف وثيقة متعلقة بالمرشح للرئاسة الفرنسية، رئيس الوزراء السابق، فرانسوا فيون.

ووفقاً للمعطيات الجديدة، فإنه خلال تولي بينيلوب فيون، زوجة المرشح فرانسوا فيون، منصب مساعد برلماني في الفترة ما بين 1988-1990، وبين 1998 —2002، حصلت على 831 ألف يورو، كما حصلت على حوالي 100 ألف يورو خلال عملها في إحدى المجلات. بالإضافة إلى ذلك هناك معلومات تفيد بالمبلغ الذي حصل عليه ابنا فيون اللذان عملا كمساعدين له في مجلس الشيوخ، حيث وصل هذا المبلغ إلى 84 ألف يورو.

والجدير بالذكر أن حزب “الجبهة القومية” الفرنسي، الذي يدافع عن القيم المحافظة، والحد من الهجرة ، ومواجهة التكامل الأوروبي، قد حصل خلال الانتخابات الأخيرة على 25.4 بالمئة من الأصوات، ويترأس الحزب الآن مارين لوبان، ابنة مؤسسه جان ماري لوبان.

ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فإن احتمال فوز مارين لوبان في المرحلة الأولى من الانتخابات الرئاسية التي ستجري يوم 23 نيسان /أبريل، كبير، لكنها ستخسر، في رأي مراقبين، في المرحلة النهائية من الانتخابات التي ستجري في 7 أيار/مايو.