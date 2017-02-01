الرياشي: لن نقبل أن يغرق لبنان بالنفايات

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن رئيس الحكومة سعد الحريري أوضح أن الجميع رفض الستين والجميع دعا لإقرار قانون جديد يعيش عشرات السنين، ويجب أن نقر قانون لا يثير المخاوف لدي أي فريق من الأفرقاء السياسيين ونحن على نفس الخط مع رئيس الجمهورية، لافتا إلى أن الحريري شدد على ضرورة وضع الخطة الموضوعة سابقا لخطة النفايات، مشيرا إلى أنه أقرت جميع بنود جدول الأعمال.

وبعد جلسة الحكومة، أوضح أن هناك عمل جدي وصيغة جديدة لقانون الانتخاب، والموضوع ليس محضورا في الاجتماع الرباعي، مشيرا إلى أن الخطة التي أقرتها الحكومة السابقة للنفايات سنمشي بها مع بعض التعديلات ولن نقبل أن يغرق لبنان بالنفايات مجددا.

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