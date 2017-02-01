وادي بردى.. بإتجاه إخلائها من السلاح والمسلحين

قام عشرات المسلحين من قرى وبلدات منطقة وادي بردى بريف دمشق اليوم بتسليم أنفسهم وأسلحتهم للجهات المختصة بعد تسوية أوضاعهم وذلك في إطار تنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه لإخلائها من السلاح والمسلحين.

هذا وقد أفادت مصادر ميدانية للحدث نيوز عن قيام 60 مسلح من أبناء قرى وبلدات منطقة وادي بردى بتسليم أسلحتهم الخفيفة للجهات المختصة على مدخل دير قانون وتمت تسوية أوضاعهم بعد تعهدهم بعدم القيام بأي عمل يمس أمن الوطن واستقراره.

وكان قد أكد المصدر أمس عن قيام مسلحين أيضا بتسليم أسلحتهم الثقيلة والتي تضمنت مدافع هاون وقذائف ثقيلة متنوعة حيث تم إخراج آخر دفعات المسلحين الرافضين للمصالحة مع عائلاتهم إلى إدلب في حين تمت تسوية أوضاع المسلحين الراغبين في البقاء في منطقة وادي بردى.