كيف علّقت كارول سماحة على قضية المثليين

1 فبراير, 2017 - 2:34 مساءً المصدر: مواقع
كيف علّقت كارول سماحة على قضية المثليين

أعلنت النجمة كارول سماحة عن دعمها الكامل للمثليين بعدما أصدر القاضي المنفرد الجزائي في المتن ربيع معلوف حكماً يعتبر “المثلية ممارسة حق طبيعي وليست جريمة جزائية”، ويقضي بإبطال التعقبات بحق مثليين ومتحوّلين جنسياً ادعيَ عليهم قبل نحو عام سنداً للمادة 534.

وأعادت كارول نشر تغريدة جاء فيها: “كل الاحترام للقاضي ربيع معلوف الذي تحدى السلطات الدينية وحكم بأن المثلية حق طبيعي وليست جريمة؛ هناك حملة بدأت ضده فكل التضامن معه”.

وعلّقت سماحة على هذه التغريدة، قائلة: “برافو القاضي ربيع معلوف، احترامي لك على هذا الحكم”.

المصدر: مواقع
1 فبراير, 2017

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