الجيش السوري يجدد تدميره مواقع “داعش “في ديرالزور

حيث أكد مصدر ميداني للحدث نيوز إلى أن الطيران الحربي نفذ خلال الساعات الماضية سلسلة غارات على نقاط وتجمعات لإرهابيي تنظيم “داعش” في محيط منطقة المقابر وسرية جنيد ولواء التأمين على المحور الجنوبي لمدينة دير الزور.

دمرت وحدات من الجيش العربي السوري مدعومة بإسناد جوي تجمعات ومواقع لتنظيم “داعش” المدرج على لائحة الإرهاب الدولية في محيط مدينة دير الزور.

موضحا أن الغارات الجوية أسفرت عن “إيقاع خسائر بالأفراد والعتاد الحربي للتنظيم وتدمير كميات من الأسلحة والذخيرة وسقوط قتلى في صفوفه إضافة إلى تدمير آلية للتنظيم مزودة برشاش ثقيل في محيط لواء التأمين جنوب المدينة”.

يذكر أنه ليل أمس لقي عدد من مسلحي التنظيم حتفهم بعضهم من جنسيات أجنبية ودمرت لهم اليات مزودة من خلال استهداف مدافع ورشاشات الجيش السوري المتواصل لأوكارهم وتجمعاتهم في دير الزور.