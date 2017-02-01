الاعلام الحربي: بيان مرتقب اليوم للقيادة العامة للجيش والقوّات المسلّحة عن تقدم الجيش السوري في ريف حلب الشرقي وسحقهم لإرهابيي تنظيم “داعش”

1 فبراير, 2017 - 3:38 مساءً
1 فبراير, 2017
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