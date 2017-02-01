الرياشي: خطة النفايات في الحكومة السابقة ستنفذ

أعلن وزير الإعلام ملحم الرياشي ان جميع بنود جدول الأعمال قد أقرت وأن رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري شدد على “ضرورة تطبيق خطة النفايات”.

وأشار الرياشي، بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء، “خطة النفايات التي أقرّت من قبل الحكومة السابقة هي التي ستنفذ”. ولفت الى أن هناك اجتماع للجنة الوزارية المعنية بمسألة النفايات، وقال “لن نسمح من جديد بإغراق لبنان بالنفايات”.

وأضاف “معظم القوى السياسية ليست في اللجنة الرباعية، وهناك حوارات ثنائية وثلاثية ونجاحها يكمن في كتمانها”.

من جهة أخرى، أكد الرياشي رفض القوى لقانون الـ60 بالإجماع، وقال “سنخرج بقانون جديد. سيكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي للتوصل الى قانون جديد للإنتخابات”.

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