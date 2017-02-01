“داعش” تجهز مفخخاتها وانتحارييها والجيش السوري يكبدها خسائر في دير الزور

نشرت تنسيقيات تابعة للميليشيات المسلحة أخبارا عن قيام تنظيم “داعش” المصنف على لائحة الإرهاب الدولي بإبلاغ عناصره، اليوم الأربعاء، بأن معركة مطار ديرالزور العسكري، شرقي سوريا، ستبدأ خلال أيام،

حيث تناقلت عمّا أسمته تسريبات من عناصر التنظيم عن أحد “الأمراء” بإن «معركة المطار ستكون الحاسمة والأخيرة، وأن التنظيم سيستولي على كامل المطار».

فيما نقلت تنسيقيات أخرى أن «تنظيم داعش قد جهز لاقتحام المطار عشرات الانتحاريين والسيارات المفخخة وقد وصل بعض خبراء المتفجرات إلى محيط مطار ديرالزور العسكري خلال اليومين الماضيين».

كذلك نقل ناشطون أن عناصر من التنظيم تحدثوا عن ما أسموه أمرائهم بأن «التنظيم ينوي شن هجومه من ثلاثة محاور لاقتحام المطار وقد تم تجهيز نحو عشرين سيارة مفخخة بالإضافة لعشرات الانتحاريين الذين سيكونون في مقدمة الهجوم لاقتحام المطار الذي يحتوي على ترسانة من الأسلحة، التي سوف يقوم التنظيم بنقلها لمعاركه في مطارT4 العسكري، لاقتحامه فيما بعد».

تجدر الاشارة إلى أن الجيش السوري كبد التنظيم خسائر كبيره في السلاح والافراد خلال الساعات الماضية واليومين الماضيين محرزا تقدما في أماكن سيطرته .

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