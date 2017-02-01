أرسلان عرض مع ديب ووفود بلدية شؤونا إنمائية وخدماتية

التقى وزير المهجرين رئيس الحزب الديموقراطي اللبناني طلال أرسلان، في مكتبه في الوزارة، عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب حكمت ديب، على رأس وفد من بلدة المريجة – الليلكي – تحويطة الغدير في قضاء بعبدا، حيث تم البحث في ملف المهجرين في البلدة.

كما استقبل أرسلان، رئيس بلدية بيصور نديم ملاعب وأعضاء من المجلس البلدي، رئيس بلدية عرمون فضيل الجوهري على رأس وفد، رئيس بلدية عيتات صلاح التيماني يرافقه أعضاء المجلس البلدي، رئيس بلدية المشرفة الدكتور غازي الحكيم وأعضاء المجلس البلدي، وفدا من سيدات المستوصف النسائي لبلدة بريح، وفدا من “رابطة آل الحكيم” في بلدة المشرفة، وفدا من مخاتير بلدة عرمون، مختار بلدة عين درافيل جوزيف أبو سليمان على رأس وفد من أبناء البلدة، بالاضافة الى ووفود بلدية وإختيارية راجعته في شؤون إنمائية وخدماتية.

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