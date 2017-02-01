عسكريون إسرائيليون يحذرون من نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

أعرب مسؤولون أمنيون وعسكريون في إسرائيل، الأربعاء 1 فبراير/كانون الثاني، عن خشيتهم من احتمال نقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس.

ونقل تقرير لموقع “بازفيد” الإخباري الأمريكي، عن ضابط استخبارات إسرائيلي، قوله إن موضوع نقل السفارة، كان افتراضيا منذ فترة طويلة، ومن المفضل أن يبقى افتراضيا.

ورأى الضابط أن قيام الولايات المتحدة بمثل هذه الخطوة من شأنه تأجيج التوتر، وبدء جولة جديدة من العنف في القدس، مشيرا إلى أن الجانب الإسرائيلي أبلغ الدوائر الأمنية الأمريكية بذلك.

وأضاف الموقع أن عددا من المسؤولين الإسرائيليين يخشون أن يؤدي نقل السفارة إلى تشجيع مساعي الجماعات المتطرفة لتجنيد مقاتلين جدد.

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