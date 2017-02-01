دبور إستقبل بركة ورئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني

إستقبل السفير الفلسطيني في لبنان أشرف دبور وأمين سر حركة “فتح” وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية فتحي أبو العردات اليوم في مقر السفارة، ممثل “حركة حماس” في لبنان علي بركة بحضور المستشار في السفارة إسماعيل الشروف ومسؤول العلاقات السياسية لحركة “حماس” زياد حسن وعضو القيادة السياسية مشهور عبد الحليم.

وإستنكر بركة، بحسب بيان للسفارة، “المحاولة الاثمة لاغتيال المستشار الشروف”، مؤكدا أن “هذا العمل الجبان يستهدف الامن والاستقرار والسلم الاهلي في لبنان والمخيمات الفلسطينية”.

وشدد المجتمعون على “ضرورة كشف الجناة وإحالتهم الى القضاء المختص، كما بحثوا “الاوضاع في المخيمات الفلسطينية والتأكيد على الموقف الفلسطيني المتمسك بدعم الاستقرار والسلم الاهلي في لبنان”.

كما أكدوا “تعزيز الوحدة الوطنية الفلسطينية والعمل المشترك بين جميع الفصائل والقوى الفلسطينية لقطع الطريق أمام العابثين بمصير أبناء شعبنا في لبنان وحماية الوجود الفلسطيني وتعزيز العلاقات الاخوية اللبنانية الفلسطينية”.

وقدم وفد حماس التعازي بوفاة عضو اللجنة التنفذية لمنظمة التحرير الفلسطينية الامين العام للجبهة العربية الفلسطينية جميل شحادة.

إستقبل دبور أيضا رئيسة الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني علا عوض، وجرى البحث في أوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

وقدمت عوض “شرحا مفصلا حول مشروع التعداد السكاني في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في لبنان المنوي تنفيذه من قبل الجهاز المركزي للاحصاء الفلسطيني ولجنة الحوار اللبناني – الفلسطيني وجهاز الاحصاء المركزي اللبناني، والذي يأتي لدراسة الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والصحية والتربوية، بهدف تحسين الظروف المعيشية والحياتية للاجئين الفلسطينيين”. وإطلع دبور عوض على “الظروف الحياتية والمعيشية الصعبة التي يعانيها اللاجئون الفلسطينيون في لبنان”.

كما وتلقى دبور اليوم إتصالا من مسؤول الملف الفلسطيني في “حزب الله” النائب السابق حسن حب الله، إذ إستنكر حب الله “عملية الاغتيال الاثمة التي تعرض لها المستشار في السفارة اسماعيل الشروف”، وقدم له التهنئة بسلامة الشروف.

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