ميليشيا”درع الفرات” تسيطر على قرية الغوز قرب مدينة الباب

تمكنت ميليشيا”درع الفرات” المدعومة تركيا ًاليوم الأربعاء من التقدم والسيطرة على مواقع جديدة في محيط مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي وسط قصف مدفعي تركي على مواقع تنظيم داعش في المنطقة.

حيث نشرت تنسيقيات المعارضة عن المدعو صالح الزين أحد القادة الميدانيين في صفوف الميليشيا المسلحة «إن مقاتلي فصائل ‹درع الفرات› واصلوا هجومهم نحو المواقع التي يسيطر عليها تنظيم ‹داعش› في محيط مدينة الباب بالجهة الجنوبية الغربية.

وبحسب ما نقلته ىالتنسيقيات فقد بدأت فصائل الميليشيات المسلحة هجومها بتمهيد مدفعي وصاروخي مكثف طال عدة مواقع تابعة للتنظيم في محيط قرية الغوز والسكن الشبابي تخللها اشتباكات عنيفة بين الجانبين تمكنت من خلالها ميليشيات “درع الفرات” من بسط سيطرتهم على قرية الغوز غربي مدينة الباب والتي كان التنظيم يستخدمها كقاعدة لإطلاق القذائف والصواريخ نحو مواقع ميليشيا ‹درع الفرات› على أطراف مدينة الباب».

ومن جهة أخرى فقد نقلت التنسيقيات بأن المعارك لا تزال متواصلة بين الجانبين عند أطراف قرية الزندين وسط محاولات متواصلة من الميليشيات المسلحة للسيطرة عليها مترافقة مع قصف مدفعي تركي مكثف طال عدداً من مواقع تنظيم ‹داعش› في كلا من الزندين والسكن الشبابي والأحياء الغربية من مدينة الباب

تجدر الاشارة إلى أن مقاتلو فصائل ‹درع الفرات› المدعومين من الجيش التركي فشلوا خلال الأيام الماضية في إحراز أي تقدم جديد على حساب تنظيم ‹داعش› خصوصاً بعد الفشل الذي منيت به فصائل المعارضة في الجهة الغربية من مدينة الباب.