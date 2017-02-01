هاتف هتلر “الدموي” يُعرض في المزاد بسعر فلكي!

يُعرض حاليًا هاتف الزعيم النازي أدولف هتلر للبيع بسعر فلكي، وفقًا لما أعلنته إحدى دور المزادات العالمية.

ونشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرًا عن “الهاتف الدموي” المذكور، مشيرة إلى أنّ “هتلر” استخدم هاتفه ذا اللون الأحمر، الذي صنعته شركة الإلكترونيات الألمانية العملاقة “سيمنز”، في إعطاء الأوامر إلى ضباطه في ميدان المعارك خلال الحرب العالمية الثانية لسفك دماء الآلاف.

وتم العثور على الهاتف في “قبو الفوهرر” في العاصمة الألمانية برلين — المقر الخاص والأخير لهتلر — الوسيلة التي أمر من خلالها بقتل شقيق زوجته بتهمة الخيانة، وكان الهاتف يحمل نقش الصليب المعقوف واسم هتلر.

وكان رالف راينر، أول ضابط بريطاني دخل إلى “قبو الفوهرر” عام 1945، أحد مخابئ هتلر في ألمانيا.

وسيتم بيع الهاتف عن طريق شركة ألكسندر التاريخية للمزادات، ومقرها في مدينة تشيسابيك في ميريلاند بالولايات المتحدة الأميركية، وذلك خلال معرض بيع لمعدات عسكرية في 18 و19 شباط الجاري.

ومن المقرر أن يبدأ المزاد بمبلغ 400 ألف جنيه استرليني للحصول على الهاتف، وهو المبلغ الذي قررت الشركة أن تفتح به المزاد

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