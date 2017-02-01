بالخريطة..إنجازات الجيش السوري في ريف حمص

تمكن الجيش السوري من السيطرة على منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بـ 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم من ضمنها بئر فضة ومزرعة فضة وقصر الحير الغربي بريف حمص, وذلك بعد اشتباكات مع إرهابيي ” تنظيم داعش ” وتكبيدهم خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد.

حيث أفاد مصدر خاص للحدث نيوز عن قيام وحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الحليفة بتنفيذ عملية عسكرية خاطفة جنوب غرب مطار التيفور بتغطية من الطيران الحربي وقصف كثيف من سلاح المدفعية على مواقع تنظيم داعش الإرهابي.

مؤكدا أن هذه العملية حققت أهدافها المحددة عبر السيطرة على مزرعة فضة وبيت فضة وقصر الحير الغربي بعد تكبيد تنظيم “داعش” خسائر كبيرة بالأفراد والعتاد”.

وموضحا أن وحدات الجيش سيطرت منذ بدء عمليتها العسكرية في ريف حمص الشرقي مطلع الشهر الجاري على “منطقة واسعة جنوب مطار التيفور بحوالي 25 كم بعمق 15 كم وجبهة 25 كم وألحقت خسائر كبيرة بتنظيم داعش الإرهابي”.

وأضاف المصدر أن وحدات من الجيش نفذت رمايات مكثفة على تجمعات إرهابيي تنظيم داعش في تلة عايد الحسون وتلال أم الخير بريف حمص الشرقي أسفرت عن “تدمير عدد من تجمعاتهم و6 عربات مزودة برشاشات ثقيلة”.

تجدر الاشارة إلى أنوحدات من الجيش بالتعاون مع القوات الرديفة قد تمكنت أمس من السيطرة بشكل كامل على جميع التلال في منطقة التياس وواصلت تقدمها جنوب شرق المحطة الرابعة لنقل النفط في منطقة التيفور في حين قضى الطيران الحربي السوري على 17 من ارهابيي داعش على اتجاه البيارات شرق المحطة الرابعة ودمر 6 عربات دفع رباعي مزودة برشاشات.

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