رياشي: الجميع يرفض “الستين” وسنخرج بقانون جديد

أكد وزير الإعلام ملحم رياشي ان “عدم الإتفاق على قانون انتخاب لا يعني الوصول الى طريق مسدود ويجب الا نيأس”.

وأعلن رياشي في حديث له بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء ان “جميع بنود جدول الأعمال قد اقرت”،

واشار الى ان “خطة النفايات التي اقرت من قبل الحكومة السابقة هي التي ستنفذ”،

ولفت الى ان “اللجنة الوزارية المعنية بمسألة النفايات ستجتمع ولن نسمح من جديد بإغراق لبنان بالنفايات”.

وحول قانون الانتخاب، قال رياشي “معظم القوى السياسية ليست في اللجنة الرباعية وهناك حوارات ثنائية وثلاثية ونجاحها يكمن في كتمانها”،

واكد “رفض القوى لقانون الـ60 بالاجماع وهذا يعني اننا سنخرج بقانون جديد”،

مشيرا الى انه “سيكون هناك صيغة بديلة وعمل جدي للتوصل الى قانون جديد للانتخابات”.