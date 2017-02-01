طريق ترشيش زحلة مقطوعة امام جميع المركبات بسبب تكون الجليد

1 فبراير, 2017 - 5:46 مساءً
1 فبراير, 2017
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