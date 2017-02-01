مصر.. أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بقضية “خلية الوراق”

أصدرت محكمة جنايات الجيزة، الأربعاء 1 فبراير/شباط، حكما بالإعدام شنقا في حق عادل خلف غلاب، وشهرته “تيتو”، ومحمد عبد الله، لتورطهما في “خلية الوراق الإرهابية”.

وأصدرت المحكمة نفسها حكما بالسجن المؤبد في حق متهمين اثنين آخرين، كما قضت بمعاقبة 4 متهمين آخرين بالسجن 5 أعوام، بتهمة استهداف رجال الشرطة والمؤسسات العامة وقتل شخصين من بينهما أمين الشرطة عمرو عز.

كما وجهت النيابة العامة للمتهمين عدة تهم منها حيازة أسلحة نارية وقتل مدنيين ورجال الشرطة، والانضمام لجماعة “إرهابية” وحيازة منشورات تحريضية.

وبرأت محكمة جنايات الجيزة المدعو مصطفى عبد الرازق الشويخ.

وكانت المحكمة، في الجلسة الماضية، قد أحالت أوراق متهمين إلى مفتى الجمهورية.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

