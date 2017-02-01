وفد من لجنه الدفاع الاستوني يزور مجلس النواب

زار وفد من لجنة الدفاع في مجلس النواب الاستوني، مجلس النواب اللبناني عند الساعة الخامسة من مساء اليوم، والتقى رئيس لجنة الدفاع والداخلية النائب سمير الجسر.

وترأس الوفد الاستوني رئيس لجنة الدفاع هارس هانسو وضم النائب جوهانس كيرت، النائبة كريستين اودوكي لوون، النائب ماديس ميلينغ، يرافقهم السفير الاستوني في لبنان لينيت بولسون.

وحضر من الجانب اللبناني بالاضافة الى الجسر النائبان قاسم هاشم وعلي عسيران، وغادر باقي الاعضاء بسبب ارتباطاتهم، كما اعتذر عن عدم الحضور النائب باسم الشاب لاسباب صحية.

وتباحث الطرفان في الوضع العام في لبنان والمنطقة وتداعيات ما يحصل في سوريا على لبنان، وتمنيا ان “تحل الازمة في سوريا سياسيا مما ينعكس ايجابا على لبنان”.

كما عرضا مشاركة استونيا في قوات “اليونيفيل”. وشكر الجانب اللبناني لاستونيا مشاركتها وحضورها الفاعل في منطقة الجنوب اللبناني.

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