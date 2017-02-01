حقيقة انفجار قنبلة في منطقة المجتهد في العاصمة دمشق

سمع بعد ظهر اليوم صوت انفجار في منطقة المجتهد وسط العاصمة دمشق ناجم عن انفجار قنبلة داخل سيارة عامة أدت إلى وفاة سائقها على الفور،

مصادر ميدانية أفادت لموقع الحدث نيوز بأن هذا الانفجار ناجم عن قنبلة انفجرت في سيارة أدت لمقتل صاحبها على الفور، حيث أوضح المصدر عن قيام مشاحنة ومشادة كلامية مابين عناصر من الجيش السوري ممن يتواجدون على حاجز المجتهد ومابين شاب يستقل سيارة بعد رفض الشاب الترجل من سيارته لتفتيشها بحجة أنه ينتمي إلى إحدى الفصائل الرديفة للجيش وفق ما أوضحته البطاقة التي أبرزها لعناصر الحاجز ، ومع إصرار عناصر الجيش على ترجله من السيارة للقيام بمهامهم في التفتيش بعد أن تنبهوا إلى كونها بطاقة مزورة والشخص مطلوب للجهات المختصة رفض المطلوب الترجل وبدأ بمحاولة الفرار وتهديدهم بقنبلة قام برميها على سيارة عامة سرعان ماانفجرت متسببة بوفاة شخص بداخلها على الفور .

فيما تمكنت الجهات المختصة من ملاحقة المطلوب واعتقاله واحالته الى القضاء المختص اصولا

يذكر أن منطقة المجتهد تقع في وسط العاصمة دمشق بالقرب من منطقة الميدان والبرامكة

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