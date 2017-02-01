الجامعة العربية: الدور الروسي مرحب به في منطقتنا

أشاد أمين عام جامعة الدول الغربية أحمد أبو الغيط بالمواقف والمساعي التي اتخذتها روسيا مؤخرا في منطقة الشرق الأوسط، معربا عن أمله في أن يكون الدور الروسي دائما متوازنا.

وفي كلمة له خلال الدورة الرابعة لمنتدى التعاون العربي الروسي في أبوظبي، الأربعاء 1 فبراير/شباط، قال أبو الغيط إن تلك المواقف الروسية تكشف عن اهتمام موسكو بالقيام بدور فاعل في منطقة الشرق الأوسط، وفي القلب منها المنطقة العربية.

وتابع قائل: “نأمل أن يكون هذا الدور دوماً متوازناً وأن يراعي التوازنات القائمة في المنطقة، لأنها تعكس معادلات بالغة الدقة والحساسية يؤدي اختلالها إلى مزيد من التوترات والاضطرابات على المدى البعيد”.

وأضاف أن “الدور الروسي مرحَبٌ به من حيث المبدأ، وجميع الدول العربية تسعى لعلاقات أوثق وصلات أكثر متانة مع روسيا، غير أن هذا لا يعني استبعاد الدول العربية والجامعة العربية من الاضطلاع بأي دور مؤثر في قضية مركزية وحيوية مثل الأزمة السورية”.

كما ثمّن الأمين العام للجامعة العربية دور روسيا كعضو دائم في مجلس الأمن تجاه القضية الفلسطينية العادلة، وتأييدها للقرار 2334 الخاص بالاستيطان الصادر قبل نهاية العام الماضي.

بدورها، أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن لافروف، الذي ترأس الوفد الروسي إلى المنتدى، عقد لقاء ثنائيا مع أبو الغيط، حيث بحث الاثنان الأساليب السياسية والدبلوماسية للتسوية في سوريا، وتبادلا الآراء حول المسائل المحورية على جدول الأعمال الإقليمي.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

