اسعد ضرغام اولم تكريما لمحافظ عكار

أولم المسؤول في “التيار الوطني الحر” أسعد درغام تكريما لمحافظ عكار عماد اللبكي، ورؤساء إتحادات البلديات، ومسؤولي الأجهزة الأمنية في عكار، في مطعم “غرين لاند” – عدبل.

والقى درغام كلمة اثنى فيها على “الجهد الكبير الذي يقوم به المحافظ اللبكي”، مشددا على “دور البلديات في العمل الانمائي وشكر الاجهزة الامنية على سهرها”، وقال: “أننا جميعا نعلق الكثير من الآمال على العهد الجديد بوجود الرئيس العماد ميشال عون، الذي يسعى الى جمع الشمل والنهوض بلبنان دولة ومؤسسات، بالتعاون المخلص بين كل الكتل السياسية على قاعدة الميثاق والدستور، كما لنا ملء الثقة برئيس الحكومة سعد الحريري الذي تحتل عكار مكانة كبيرة في قلبه”.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

