أبو فاعور: الاشتباك السياسي..بدأ

أشار النائب وائل ابو فاعور الى ان القانون المختلط دُفن و”شبع موت”، مشيرا الى “أننا لسنا مع أي صيغة خارج مسار الطائف، وما يرضينا هو العودة الى الطائف ولا نريد قانون الستين والامر يصل الى حدود حماية الدستور”.

وفي حديث تلفزيوني، لفت الى ان هناك ما يؤشر انها بداية لمسار انقلابي على الطائف، وتساءل: “ما مبرر النسبية ؟ هل الاصلاح؟”، موضحا “أننا رأينا الاصلاح في توزيع المغانم االمقصود منها السطو على المقاعد النيابية”.

وشدد على ان الطائف اكثري والنسبية غير مطروحة بالنسبة لنا، لافتا الى انه “بدأ الاشتباك السياسي وربما نصل الى ازمة وطنية.

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