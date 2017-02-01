اجتماع لبناني فلسطيني في صيدا

عقد ظهر اليوم، اجتماع أمني لبناني – فلسطيني في ثكنة محمد زغيب العسكرية في صيدا، بين رئيس فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد خضر حمود واللجنة الامنية الفلسطينية العليا برئاسة قائد الامن الوطني الفلسطيني اللواء صبحي ابو عرب، وتم البحث في “اوضاع مخيم عين الحلوة في ضوء الاحداث الامنية التي شهدها مؤخرا، ومناقشة بنود الورقة الامنية التي تم رفعها لمخابرات الجيش، لا سيما في ما يتعلق بالهيكلية للقوة الامنية الفلسطينية المشتركة، لجهة اعادة تأهيلها وزيادة عديدها وامكانياتها وتحصين عناصرها”.

وأوضح ابو عرب على الاثر، ان “هذا الاجتماع كان متفقا عليه واصبح دوريا من اجل متابعة اوضاع المخيمات ولا سيما مخيم عين الحلوة خصوصا بعد عدد من الاحداث الامنية التي شهدها حيث تمت مناقشة موضوع تعزيز وتفعيل دور القوة الامنية ليس فقط في عين الحلوة وانما في كل المخيمات”.

وفي ما يتعلق بالتحقيقات في قضية محاولة اغتيال المسؤول الامني في السفارة الفلسطينية اسماعيل شروف ابو ايهاب يوم الاحد الماضي في صيدا، لفت ابو عرب الى ان “التحقيقات متواصلة تحت اشراف الاجهزة الامنية اللبنانية والقضاء المختص”، وقال: “أي تطور جديد على صعيد التحقيقات لجهة الكشف عن الجناة سيتم ابلاغنا به فورا، ونحن على تنسيق دائم مع اجهزة الدولة اللبنانية”.

وكان سبق ذلك، اجتماع للجنة الامنية الفلسطينية العليا برئاسة ابو عرب، عقد في مكتب حركة “الجهاد الاسلامي” في صيدا، حيث عرضت مختلف الاوضاع الامنية في عين الحلوة وسبل تطبيق “المنظومة الامنية” الخاصة به التي رفعتها اللجنة الى قيادة الجيش اللبناني.

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