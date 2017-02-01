عدوى الاقتتال ينتقل من الفصائل المسلحة إلى ديمستورا والمعارضة ..

يبدو أن مشهد اقتتال الميليشيات المسلحة مع بعضها البعض في الميدان السوري قد انتقلت عدواه الى ماتسمى” المعارضة السورية ” التي تتراشق بالتصريحات مع من احتمت بتصريحاته دائماً وهو المبعوث الأممي لسورية ستيفان ديمستورا

بإستقراء بسيطة لماهية اللهجة التي تحدث بها رياض حجاب ممثل الهيئة العليا للمفاوضات مع ديمستورا يجد مابين السطور خلافاً وحنقاً لايعبر الا عن غيض المعارضة من كل مايجري حولها سياسياً وميدانياً وعلى مايبدو أن ديمستورا هو أداة للتنفيس عن غضب هؤلاء القابعين تحت عنوان المعارضة وفي تفاصيلهم شيطان المؤامرة على سورية.

حيث أعلن رياض حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات السورية أن تحديد وفد المعارضة السورية لمفاوضات جنيف ليس من اختصاص المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان ديمستورا.وأضاف حجاب أن أهم ما يجب أن يعمل المبعوث الأممي إلى سوريا هو تحديد أجندة لمفاوضات جنيف المقبلة.

وكان دي ميستورا قد أعلن الثلاثاء أنه في حال فشل المعارضة بتحديد أعضاء وفدها حتى الـ8 من شباط فسيقوم هو بذلك,وأوضح ديمستورا في مؤتمر صحفي أجراه عقب الجلسة المغلقة لمجلس الأمن الدولي التي جرى يوم 31 كانون الثاني:” سأضطر إلى اللجوء للتدابير.. التي لم أطبقها سابقا، بموجب القرار رقم 2254. إنه الحق في اختيار الوفد بنفسي”.

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