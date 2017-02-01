موقع الكتروني يفضح 5 دول عربية ترضخ لترامب

نشر موقع “دويتشه فيله” تقريرا عن الدول العربية الأكثر قدرة على التحالف مع الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب، في ضوء قراره حظر دخول مواطني 7 من دول المنطقة إلى بلاده.

المرشح الأولى لبناء علاقة وثيقة مع إدارة ترامب هو السعودية، التي قال التقرير إن اسمها برز في الحملة الانتخابية من خلال تصريحات متناقصة، إذ تعهد ترامب في إحدى المناسبات بأنه “سيجبر السعودية ودول الخليج على دفع تكاليف الحرب على الإرهاب”، وقال في أخرى عن السعوديين: “إنهم يشترون شققاً مني. يدفعون أربعين أو خمسين مليون دولار. هل يفترض ألا أحبهم؟ أنا أحبهم جداً”.

الموقع الألماني تطرق إلى ما شاب العلاقات مع الولايات المتحدة من توتر على خلفية تورط مواطنين سعوديين في “مقتل حوالي ثلاثة آلاف أمريكي منذ هجمات الحادي عشر من سبتمبر/ أيلول العام 2001″، واصفا استثناء قرار ترامب حظر دخول عدد من مواطني دول المنطقة إلى الولايات المتحدة، بأنه يثير الاستغراب “بالنظر إلى أن سعوديين مسؤولون عن هجمات إرهابية عدة استهدفت مصالح وقواعد وأفرادا أمريكيين حول العالم”.

وأضاف التقرير عاملا آخر للاستغراب من هذا الاستثناء، تمثل في ما نشره موقع صحيفة “نيويورك دايلي نيوز” بشأن قيام ترامب “بتسجيل ثماني شركات مختلفة ومتعددة الأنشطة في السعودية بعيد إطلاق حملته الانتخابية في أغسطس/ آب 2015، وهي شركات تحمل ماركته المسجلة ومرتبطة بسلسلة الفنادق والمنتجعات وملاعب الغولف التي يمتلكها وأضيفت إليها أسماء مدن سعودية، كفندق THC Jeddah أو DT Jeddah للخدمات التقنية”.

البلد العربي الثاني المرشح للتحالف مع إدارة ترامب، هو مصر، التي رأى التقرير بوادر التعاون معها في تأكيد الرئيس الأمريكي لنظيره المصري خلال مكالمة هاتفية الأسبوع الماضي “استمرار الدعم العسكري الأمريكي لمصر، بعد أن كان سلفه باراك أوباما قد علقها لفترة وجيزة في أعقاب عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي في يوليو/ تموز 2013. وتبلغ قيمة تلك المساعدات العسكرية السنوية نحو 1.3 مليار دولار”.

ووجد الكاتب أوجه شبه لهذا الظرف بين السعودية ومصر، حيث نقل أيضا أن ترامب “قام بتأسيس شركة في مصر لا نشاط لها على الأرض حتى الآن، وتنحصر مهمتها في الحفاظ على الماركات المسجلة لأعمال ترامب هناك”،مشيرا أيضا إلى عدم إدارج مواطني مصر في قائمة الممنوعين من دخول الولايات المتحدة، على الرغم من أن الخارجية الامريكية في أحد تقاريرها رصدت أن “مواطنين مصريين تسببوا في مقتل 162 أمريكياً جراء هجمات إرهابية بين العامين 1975 و2015”.

الإمارات العربية المتحدة، هي المرشح الثالث، وعنها يقول التقرير: “قائمة الأعمال والمشاريع التي يمتلكها الرئيس الأمريكي أوضح في الإمارات، لاسيما في إمارة دبي، حيث يمتلك مضمارين للغولف وحياً بأكمله يتألف من فيلات فاخرة لا يزال قيد الإنشاء”.

والتقرير يضع الإمارات إلى جانب السعودية ومصر في استثناء مواطنيها من حظر السفر على الرغم من أن “تقرير وزارة الخارجية الأمريكية يشير إلى أن مواطنين إماراتيين مسؤولون عن مقتل 314 أمريكياً بين العامين 1975 و2015”.

أما المرشح الرابع لعلاقات قوية مع واشنطن فيرى التقرير أنه المغرب، على الرغم من أن ترامب أدلى بتصريحات خلال حملته الانتخابية “أشار فيها إلى المغرب كأحد البلدان التي ينبع منها الإرهاب”.

ويضع التقرير الأردن ضمن المرشحين للتحالف مع ترامب، ويرصد أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بادر إلى “زيارة البيت الأبيض بعد أداء الرئيس ترامب اليمين الدستورية، وذلك بعد زيارة إلى العاصمة الروسية موسكو، التقى فيها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.

كما يشير إلى أن هذه الزيارة التي “تضمنت أيضاً لقاءات مع نائب ترامب، مايك بنس، وعدد من مستشاريه، تعكس استمرارية الموقف الأردني الذي يسعى إلى الحفاظ على علاقة ثابتة مع الولايات المتحدة بغض النظر عن الإدارات المتعاقبة عليها وتوجهاتها السياسية”.

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