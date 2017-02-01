بوثيقة الميلاد…فلاديمير بوتين السوري

“الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هو الرئيس الوحيد في العالم الذي وقف إلى جانب الشعب السوري وحمى المدنيين من الارهاب الممول دوليا ،”

بهذه العبارات بدأ رجل الأعمال السوري علاء ح أحمد الذي تحدث إلى موقع الحدث نيوز موضحا سبب إطلاقه إسم الزعيم الروسي فلاديمير بوتين على نجله الأول الذي يعد أول طفل سوري في العالم يحمل هذا الاسم .

وقد أضاف السيد علاء الذي يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب الجنسية السورية أن الزعيم الروسي هو من قام بحماية المدنيين والاطفال من الارهاب المدعوم من دول الغرب ودول عربية في مقدمتها السعودية وقطر ، وحماية الاقليات المتواجدة في سوريا والجوار إضافة الى حماية الشعب السوري ككل من الإرهاب القادم من دول أوروبا ودول الخليج في مقدمتهم السعودية وقطر.

وأوضح والد فلاديمير بوتين الصغير بأنه يقف عاجزا عن تقديم الشكر للرئيس الروسي لما قدمه للشعب السوري فآثر أن يطلق اسمه على طفله الأول كتعبير بسيط على حدّ تعبيره عن إمتنانه كمواطن سوري لهذا الزعيم .

وأثناء سؤال السيد علاء عن رد فعل الأوساط المقربة والعامة عن إطلاق اسم فلاديمير بوتين على ابنه قال بأنه لم يكن أحد يعلم بما يفكر به والجميع تفاجئ بمن فيهم الكادر الطبي في المستشفى التي ولد فيه الطفل في اسبانيا حيث حاول البعض تغيير رأيه عن ذلك بحجة أن الزعيم الروسي لم يقدم شيء لسوريا ليوضح لهم الحقيقة التي يحاول الاعلام الغربي والعربي المأجور طمسها وتحريفها ومؤكدا بأن فرنسا وأمريكا وبريطانيا وغيرها دول تآمرت على سوريا ودعمت الارهاب فيها في الوقت الذي وقف فيه الرئيس بوتين في وجه قرارات مجلس الامن مستخدما حق الفيتو لينتقل بعدها الى الدعم العسكري وتواجد القوات الروسية الى جانب الجيش السوري موضحا أن روسيا الدولة الصديقة والوفية لشركائها لم تكن يوما دولة استعمارية كغيرها وأقل ما يقدمه اعتراف بما قدمته أن يطلق اسم زعيمها على فلذة كبده على الاقل في أدنى ما يمكنه أن يقدمه كمواطن في الوقت الحالي .

تجدر الاشارة إلى أن السيد علاء قام في بداية الازمة السورية بهجرة عكسية من فرنسا واسبانيا حيث ولد ودرس ونشأ ليعود الى العاصمة دمشق تاركا خلفه كل ما أسسه من شركات وأعمال ليبدأ العمل من جديد في سوريا وليؤسس عمل لابنه فلاديمير بوتين الذي سيروي بعد عشرات السنوات سبب تسميته بهذا الاسم ليتذكر العالم كله أن الرئيس الروسي زعيم لايتكرر على حد تعبيره

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