ملك السعودية يصالح مصر برسالة تاريخية

في خطوة تؤكد اقتراب الصلح بين مصر والسعودية بعد شهور من الخلافات أثنى خادم الحرمين الشريفين العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، على المشاركة المصرية المتميزة في مهرجان الثقافة والتراث السعودي “الجنادرية” خلال تفقده أروقة الجناح المصري بالمهرجان، حيث تحل مصر ضيف شرف على الجنادرية هذا العام.

وأبدى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان إعجابه بمحتويات الجناح المصري قائلا: “مصر قامت مرة آخرى…مصر عادت من جديد”.

جاء ذلك خلال افتتاح الملك سلمان بن عبد العزيز، مساء اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الحادية والثلاثين لمهرجان التراث والثقافة السعودية (الجنادرية) بحضور حلمي النمنم وزير الثقافة المصري.

وذكرت وزارة الثقافة المصرية في بيان لها، أن خادم الحرمين الشريفين بدأ جولته في أجنحة الجنادرية بافتتاح الجناح المصري، وكان بصحبته السفير المصري بالرياض ناصر حمدي، والعديد من كبار المسؤولين السعوديين وعدد من قيادات وزارة الثقافة ومصر للطيران وهيئة تنشيط السياحة والوفود الإعلامية والصحفية.

وتفقد الملك سلمان الجناح المصري الذي بلغت مساحته حوالي 2500 متر مربع ضمت 20 معرضا، بالإضافة إلى خيمة بدوية ومسرح لإقامة الاحتفالات الفنية والموسيقية.

ومن المقرر أن تستمر فعاليات مهرجان التراث والثقافة السعودية والمشاركة المصرية حتى يوم 19 فبراير/شباط وتتخللها أمسيات شعرية واحتفالات فنية ومعارض للفنون التشكيلية والخط العربي والحرف التقليدية.

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