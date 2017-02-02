ترامب: إيران تواصل فرض سيطرتها على العراق

اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران بفرض سيطرتها على العراق الذي أنفقت واشنطن عليه ثلاثة تريليونات دولار.

وكتب ترامب في حسابه على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي الأربعاء 1 فبراير/شباط، “إيران تستولي بسرعة على المزيد من (أراضي) العراق بعد أن صرفت الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار هناك. إنه واضح منذ زمن طويل”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن الولايات المتحدة تدخلت في العراق عام 2003 بذريعة امتلاك النظام العراقي أسلحة دمار شامل، وتمكنت من الإطاحة بالرئيس صدام حسين، ثم سحبت معظم قواتها من البلاد في عهد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما. ولا تزال الحكومة المركزية في بغداد تعاني من ضعف سلطتها، خاصة بعد سيطرة تنظيم “داعش” الإرهابي على مناطق واسعة من البلاد في عام 2014.

من جهة أخرى تبنت الإدارة الأمريكية الجديدة موقفا أكثر تشددا حيال إيران بعد أن تمكنت القوى الكبرى سابقا من التوصل إلى اتفاق مع طهران حول تسوية قضية ملف إيران النووي. ووقع ترامب مؤخرا مرسوما حول حظر دخول مواطني 7 دول مسلمة، بما فيها إيران، للولايات المتحدة.

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